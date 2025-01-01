От няколко месеца все по-упорито говорим за електронното здравно досие. Как обаче на практика да го ползваме и за какво служи то? Защо е улеснение за пациентите и за всички по веригата, както ни убеждават от Здравното министерство?

Ако трябва да сме честни всяка дигиталзация на процеси, които сме свикнали да движим на хартия, винаги е добре дошла. Освен че повече дървета ще живеят по-дълго, за да не ги направим на хартия, това е удобство и за хората.

В приложението еЗдраве всички прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания и личният ви здравен картон ще са на едно място. Цялата тази информация все още се налива и към момента някои от функционалностите е възможно още да не са налични. Така например родители се оплакват, че не виждат ваксините на децата си от предишните години.

За да заработи обаче нещо гладко е нужно още малко технологично време, уверяват от МЗ. Като граждани можем да помогнем в този процес, като сме проактивни, изтеглим си приложението и сигнализираме, ако нещо все още не работи. Как става това?

Изтегляне и достъп

Приложението еЗдраве е достъпно безплатно в Google Play и App Store за устройства с Android и iOS.

За първоначален достъп е необходимо сдвояване с вашето електронно здравно досие, което може да се извърши по два начина:



с квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП;



на място в офисите на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК) или в центровете на „Информационно обслужване“ АД (по време на работно време).



Сдвояване с КЕП

Изтеглете приложението еЗдраве от Google Play или App Store.

Включете своя КЕП в компютъра и посетете портала https://my.his.bg

От менюто „Профил“ изберете „Устройства“, след това натиснете „Добави“.

Системата ще генерира уникален QR код.

Отворете приложението на телефона си и сканирайте QR кода от екрана на компютъра. Сдвояването се извършва мигновено.

По желание можете да активирате биометрична защита (пръстов отпечатък, лицево разпознаване и др.).

Ползи и защита на данните

Приложението предоставя информация за предстоящи прегледи, имунизации, активни направления и други.

Достъпът до електронното здравно досие е възможен и без електронен подпис, след еднократно сдвояване.

Информацията е представена на достъпен и ясен език.

Всеки достъп до електронното досие се регистрира автоматично.

При деактивиране на приложението от устройството се изтриват всички лични и медицински данни.

Приложението спестява време на пациенти и лекари, като улеснява комуникацията и достъпа до информация.

Каква информация съдържа приложението

Приложението еЗдраве е създадено през септември 2022 г. и съдържа данни, въведени след тази дата. Исторически медицински данни все още не са налични. Към момента потребителите имат достъп до информация за:

извършени медицински прегледи;

лабораторни изследвания;

издадени рецепти и направления;

медицински бележки за деца;

поставени ваксини, кръводарявания и болничен престой.

Данните се базират на информация, подадена от общопрактикуващи лекари и медицински специалисти, независимо от източника на финансиране на услугата.

Защо да инсталирате приложението еЗдраве?

Основната причина да използвате еЗдраве е предотвратяването на злоупотреби с личните ви здравни данни. Приложението ви уведомява при всяка промяна в електронното ви здравно досие. Ако някой се опита да ви „хоспитализира“ без ваше знание, ще получите незабавно известие, което ви позволява да реагирате и да уведомите компетентните органи.

Така гражданите упражняват реален контрол върху процесите в здравеопазването и защитават правата си. Освен това проследявате здравния си статус в реално време. Всички ваши прегледи, рецепти, изследвания и имунизации са събрани на едно място и са достъпни по всяко време.

Пестите също време и усилия. Без чакане, без хартиени документи и без нужда да помните кога и къде сте били на преглед или изследване, защото еЗдраве съхранява всичко дигитално.

Следите грижата за децата си - автоматично получавате достъп до електронните досиета на непълнолетните ви деца, където ще намерите информация за:

поставени ваксини;

издадени рецепти и направления;

медицински бележки;

извършени прегледи и изследвания.

Получавате персонализирани насоки за здраве - приложението ви показва препоръчителните профилактични прегледи и изследвания, съобразени с възрастта и пола ви. Така можете по-активно да се грижите за здравето си и да предотвратите потенциални заболявания навреме.