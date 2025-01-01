Руски дронови и ракетни удари раниха 11 души в Украйна през изминалата нощ и оставиха голяма част от страната без електричество.

В югоизточния град Запорожие руските сили са поразили жилищни сгради, заяви ръководителят на регионалната военна администрация Иван Фьодоров.

„Броят на ранените при вражеската атака срещу Запорожие се увеличи до 11. Сред тях има шест деца — три момичета и три момчета на възраст между 3 и 6 години“, написа той в Telegram.

Министърът на енергетиката Свитлана Гринчук потвърди, че „Русия отново нанася масиран ракетен и дронов удар по енергийната инфраструктура на Украйна“. Тя увери, че веднага щом стане възможно, спасителни екипи и енергийни специалисти ще започнат възстановителни дейности и оценка на щетите.

Аварийни прекъсвания на електрозахранването са въведени в повечето украински региони, съобщи държавният оператор „Укренерго“.

Според руското министерство на отбраната руските сили са свалили 170 украински дрона, включително 48 в Брянска област и девет в Московска област, като шест са били насочени към столицата.

Москва поддържа постоянен обстрел с дронове и ракети, насочен основно към енергийната мрежа на Украйна, от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

Украйна отговаря с удари срещу руски рафинерии и енергийни обекти. Преговорите за край на конфликта, водени от президента на САЩ Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом, все още не показват значителен напредък.