Руски дронове атакуваха украинската столица за втора поредна нощ. Четирима души са ранени, съобщиха властите в ранните часове на днешния ден, цитирани от Ройтерс.

Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, посочи, че дронове са причинили щети на няколко жилищни и други сгради, включително на детска градина.

Властите в града предупредиха жителите за опасност от възможна ракетна атака срещу столицата.

Вчера при ракетни и безпилотни нападения из цяла Украйна бяха убити шест души, включително две деца. Отделно от това цялата страна се наложи да премине на режим на тока.

Властите определиха ударите като опит за унищожаване на електроенергийната система на Украйна на фона на наближаващата зима.

"Атакувани бяха повечето от регионите на Украйна", каза енергийният министър Свитлана Гринчук. "Това се случва за втори път този месец, което подсказва за методична кампания на врага за унищожаване на украинската енергетика в навечерието на предстоящата зима."

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е атакувало украинската енергийна инфраструктура в отговор на украински удари по граждански цели в Русия.

Гринчук обсъди вчерашната атака и нуждите на страната си с американския си колега Крис Райт, който я увери в подкрепата на САЩ за посрещането на зимния сезон.