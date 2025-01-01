Украйна е атакувала Москва с дронове за трета поредна вечер, заявиха руските власти, цитирани от Ройтерс.

Дронове са атакували и други руски области.

Руската противовъздушна отбрана е унищожила общо 100 украински дрона през нощта, в това число 6 в района на Москва и 13 в гранични области, заяви руското министерство на отбраната в „Телеграм“.

Кметът на Москва Сергей Собянин разказа, че атаките срещу Москва са били на няколко вълни, а три от четирите московски летища и няколко други летища в страната са били временно затворени от съображения за безопасност.

Украйна е атакувала с няколко дрона и Будьоновската промишлена зона в Ставрополска област, заяви местният губернатор Владимир Владимиров. Два дрона са били свалени. Жертви и ранени няма.

Според украински медии Киев е атакувал химическия завод „Ставролен“ в тази промишлена зона. Заводът е част от холдинга „Лукойл“. Според руски и украински медии предприятието е едно от най-големите в Русия за производството на полиетилен и полипропилен. Ройтерс не може да провери информациите по независим източник.

През предходните две вечери руската противовъздушна отбрана унищожи 35 украински дрона над московска област. Щети нямаше.