Президентът на Русия Владимир Путин нарече новите американски санкции срещу Русия "неприятелски акт", който не укрепва двустранните отношения, предаде Ройтерс.

Путин допълни, че нито една уважаваща себе си страна, каквато, по думите му, е Русия, не действа под натиск, предава БНР .

Той прогнозира, че ако рязко намалее количеството на руски петрол и петролни продукти на световните пазари, това ще доведе до повишение на цените.

САЩ санкционираха руски петролни гиганти, цените на нефта скочиха

Макар и да призна за определени загуби в резултат от санкциите, Путин увери, че руската енергетика се чувства уверено.

Според анализатори мерките са важна стъпка, но отдавна закъсняла, отбелязва Ройтерс.

"Това не бива да бъде еднократен акт", каза Едуард Фишман, бивш американски официален представител, а сега изследовател в Колумбийския университет. По думите му въпросът сега е дали САЩ заплашват със санкции и всекиго, който има делови отношения с "Роснефт" и "Лукойл".

Джереми Пейнър, бивш инспектор по спазването на санкционни режими към Финансовото министерство на САЩ, а сега съдружник в правната кантора "Хюз, Хъбард и Рийд", посочи, че отсъствието в обявените санкции на банки и индийски и китайски петролни купувачи означава, че "Путин няма да се трогне от тях".

Високопоставен украински официален представител обаче определи стъпката като "чудесна новина" и добави, че двата руски енергийни гиганта са сред мишените за американски санкции, предлагани от Киев в миналото.