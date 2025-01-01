Русия заяви, че новите американски санкции върху петролната й индустрия рискуват да навредят на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, добавяйки, че е имунизирана срещу тях, предаде АФП.

САЩ санкционираха руски петролни гиганти, цените на нефта скочиха

„Нашата страна е развила силен имунитет срещу западните ограничения и ще продължи уверено да развива икономическия си потенциал, включително енергийния си потенциал“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на седмичната си пресконференция.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента Владимир Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."