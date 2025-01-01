Владимир Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Доналд Тръмп, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, като оправдаваше налагането на нови икономически санкции срещу Русия, предаде Франс прес.

"Президентът Путин не беше нито откровен, нито честен на преговорите, както бяхме се надявали", заяви министърът в интервю за телевизия "Фокс бизнес". Американският президент е "разочарован от настоящото състояние на преговорите" за войната в Украйна, отбеляза той.