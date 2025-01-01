Русия заяви, че подготовката за президентска среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп все още продължава, въпреки че последният обяви, че тя е отложена.

Тръмп е все по-разочарован от отказа на Русия да се съгласи на примирие в продължаващата вече почти четири години война в Украйна и досега не е успял да убеди Путин да отстъпи от максималистичните си искания.

Президентът на САЩ се срещна с руския лидер на срещата на върха в Аляска през август, но тя не доведе до никакво споразумение за мир, предаде АФП.

Тръмп обяви миналата седмица, че планира да се срещне с Путин за втори кръг преговори в Будапеща, но на 21 октомври отмени плановете си, подчертавайки, че не иска „безсмислена“ среща.

Тръмп и Путин – срещата, която не се състоя (ОБЗОР)

Когато беше попитан за коментарите на американския президент, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков каза: „Никой не иска да губи време, нито президентът Тръмп, нито президентът Путин“.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че подготовката за срещата продължава.

„Ние казваме, че подготовката за срещата на върха продължава“, посочи той, цитиран от руските държавни медии.