Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще разговаря с руския президент Владимир Путин и че Будапеща вече е започнала подготовката за срещата между Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Вчера Тръмп обяви, че предстои да се срещне с Путин в унгарската столица, за да обсъдят приключването на войната в Украйна.

Орбан - дългогодишен съюзник на Тръмп, запазил близките си връзки и с Русия въпреки войната в Украйна - заяви, че срещата "ще бъде за мир" и че ако има мирно споразумение, това ще доведе до нов етап на икономическо развитие в Унгария и Европа.

Пред унгарското държавно радио премиерът каза, че срещата между двамата президенти ще се състои до две седмици, ако външните министри на САЩ и Русия успеят да уредят оставащите открити въпроси на планирани за следващата седмица разговори.

"Снощи разпоредих да се създаде организационен комитет, набелязахме най-важните задачи и приготовленията започнаха", каза Орбан, без да съобщи подробности.

Унгарският премиер отбеляза, че Европа трябва да разкрие собствени дипломатически канали за комуникация с Русия и отново обвини Европейския съюз, че заема "провоенна позиция".

Премиерът ветеран нееднократно е влизал в конфронтация с ръководителите на ЕС. Той поставя под въпрос изпращането на европейска военна помощ в Киев, като същевременно запазва силната зависимост на Унгария от вноса на руски газ и петрол, припомня Ройтерс.