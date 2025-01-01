Унгария и Словакия остават сред малкото европейски държави, които продължават да внасят руски петрол и газ след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г. На 28 септември лидерите на двете страни отново отправиха критики към ЕС заради плана на блока да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси, съобщи „Киев Индипендънт“.

По време на честването на 130-ата годишнина от построяването на моста „Мария Валерия“, който свързва словашкия град Штурово и унгарския Естергом, словашкият премиер Роберт Фицо заяви:

„Никой не трябва да ни казва откъде да купуваме петрол и газ. Защото според международното право именно суверенната държава определя своя енергиен микс“.

„И споделям възгледите на министър-председателя на Унгария, че политическото и идеологическо решение Европа изцяло да се откаже от руския петрол и газ няма да навреди само на Унгария и Словакия, а ще нанесе сериозни щети на целия Европейски съюз“, добави Фицо.

Унгарският премиер Виктор Орбан подкрепи тези опасения, обвинявайки Брюксел, че води политики, които подкопават региона.

„Точно както някогашните империи, които ни управляваха, сега Европейският съюз се е превърнал във военен проект. Днес, когато Брюксел говори за мир в Европа, всъщност става дума за война“, каза Орбан.

Миналата седмица Европейската комисия (ЕК) обяви, че подготвя въвеждане на мита върху руския петрол, който все още постъпва в ЕС през Унгария и Словакия. Мярката идва на фона на нарастващия натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който призова съюзниците от НАТО да прекратят покупките на руска енергия, като аргументира, че войната в Украйна може да приключи, ако Москва бъде напълно лишена от приходи от износ.

И Орбан, и Фицо се противопоставят на бързото премахване на руските енергийни доставки, изтъквайки икономическите разходи и съображенията за енергийна сигурност. Будапеща твърди, че географските и инфраструктурните ограничения правят прехода към алтернативни източници почти невъзможен. Критиците обаче смятат, че тази позиция отслабва общата европейска линия срещу руската война в Украйна.