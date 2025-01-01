Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол и че може да отмени ембаргото върху Анкара, за да може Турция да купи американски изтребители Ф-35, предаде Ройтерс.

След двучасовите си разговори с Ердоган Тръмп заяви пред репортери, че посланията на срещата им са били "много убедителна“ по редица въпроси, но не предостави подробности.

Запитан дали Турция ще спре да купува руски петрол, Тръмп звучеше уверено, отбелязва Ройтерс.

"Вярвам, че ще спре, да. Знаете ли защо? Защото може да го купи от много други страни“, каза Тръмп относно разговорите си с Ердоган.

Унгария и Словакия също купуват руски петрол, обърна внимание Ройтерс.

Тръмп и Ердоган ще разговарят в Белия дом

Ердоган дойде в Белия дом за първото си посещение от около шест години, търсейки одобрението на Тръмп за отмяна на американските санкции, за да стане възможно закупуването на изтребители Ф-35.

Седнал до турския президент в Овалния кабинет, Тръмп го нарече "много твърд човек“ и каза, че са останали приятели, докато неговият предшественик Джо Байдън беше на власт. Байдън държеше Турция на дистанция, отчасти заради това, което той виждаше като тесни връзки на страна членка на НАТО със започналата война в Украйна Русия, припомня световната агенция.

Анкара е склонна да използва личното приятелство на Ердоган с Тръмп, за да извлече ползи за националните си интереси и да спечели от стремежа на американското правителство да сключва сделки в замяна на скъпи оръжейни и търговски споразумения, акцентира Ройтерс.

"Мисля, че (Ердоган - бел. ред.) ще успее да купи нещата, които иска да купи“, каза Тръмп. Същевременно той заяви, че може да отмени санкциите срещу Турция "много скоро“, дори "почти веднага“.