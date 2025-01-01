Президентът на САЩ Доналд Тръмп и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган ще разговарят днес в Белия дом, съобщиха Асошиейтед прес и Анадолската агенция.

Очаква се те да обсъдят двустранните отношения, включително търговията, инвестициите, отбранителната промишленост, както и регионални проблеми.

Неотдавна Тръмп даде сигнал, че забраната на правителството на САЩ за продажба на модерни изтребители на Анкара може скоро да бъде отменена.

По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребителите F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Американските власти се притесняваха, че използването от Турция на руската зенитно-ракетна система С-400 може да даде възможност за събиране на данни за капацитета на F-35 и че информацията може да попадне в руски ръце, отбелязва Асошиейтед прес.

Миналата седмица обаче Тръмп даде надежда на Турция, че въпросът може скоро да бъде решен.

„Работим по много търговски и военни споразумения с президента (Ердоган – бел.ред.), включително и по голяма покупка на самолети "Боинг" (Boeing), голяма сделка за F-16 и по продължаването на преговорите за F-35, които очакваме да приключат положително“, каза Тръмп в публикация в социалните медии.

Посещението на Ердоган ще бъде първото в Белия дом от 2019 г.

Американски представители изразяват загриженост от състоянието на човешките права в Турция при управлението на Ердоган и връзките на страната с Русия, посочва Асошиейтед прес. Напрежението между Турция и Израел, друг важен американски съюзник, във връзка с Газа и Сирия понякога е изостряло отношенията между Вашингтон и Анкара.

Тръмп обаче гледа на Ердоган като на ключов партньор и надежден посредник в усилията му за прекратяване на войните в Украйна и Газа. Администрацията на Тръмп също така до голяма степен е в синхрон с турския подход към Сирия, като двете страни изграждат позицията си спрямо Сирия след падането на сирийския лидер Башар Асад през декември.

Ердоган беше в Ню Йорк, за да присъства на тазгодишната сесия на Общото събрание на ООН и пристигна във Вашингтон днес.

В Ню Йорк той участва също в прием, организиран от Тръмп и първата дама Мелания Тръмп в чест на държавните глави и техните съпруги.

Също така вчера Ердоган и Тръмп присъстваха на многостранна среща за Газа в кулоарите на Общото събрание на ООН.