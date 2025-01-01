Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха агенциите.

"Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте и допълни: "Просто не ми се струваше правилно (да се срещаме в този момент). Не ми се струваше, че ще постигнем резултата, който трябва да постигнем. И затова я отмених, но ще я оставим за в бъдеще."

САЩ санкционираха руски петролни гиганти, цените на нефта скочиха

Във вторник Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин, което бе сигнал, че засега разговорите се отлагат, а причината бяха разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Само преди седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за уреждане на конфликта между Москва и Киев.

Вчера руският заместник външен министър Сергей Рябков заяви, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости, че подготовката за среща между двамата лидери продължава.

Кремъл отговори: Никой не иска да губи време, нито президентът Тръмп, нито президентът Путин

Междувременно САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от агенциите.

"Все още бихме се срещнали с руснаците", каза той пред репортери, преди да се отправи към Близкия изток. "Винаги ще бъде заинтересовани от диалог, стига да има възможност за постигане на мир."