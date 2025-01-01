ЕС се съгласи да наложи нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочени към ограничаване на приходите на Москва от петрол и газ, съобщи Дания, която в момента председателства ЕС.

ЕС одобри 18-и пакет санкции срещу Русия

Пакетът – деветнадесетият, приет от ЕС след руското нахлуване през 2022 г. – включва забрана за внос на втечнен природен газ от Русия до 2027 г., включване в черен списък на петролни танкери, използвани от Москва, както и ограничения върху пътуванията на руски дипломати в Европа.

Приемането на пакета беше временно задържано от Словакия, която настояваше за защита на автомобилната си индустрия от последиците на европейското климатично законодателство.