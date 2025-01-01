Италианският външен министър Антонио Таяни заяви днес в горната камара на парламента на Италия, че може би са нужни нови санкции срещу Русия, които да накарат президента Владимир Путин да преговаря за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.

"Ключово е да засилим натиска върху Путин, за да го накараме да седне на масата за преговори. Трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да му попречим да финансира военната си машина. Това включва нови санкции", изтъкна Таяни.