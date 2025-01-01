Русия заяви, че тази нощ е унищожила и прехванала 193 украински дрона над региони на Русия, от които 40 над Московския регион, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 47 - над територията на Брянска област, 42 - над територията на Калужка област, 40 - над територията на Московския регион, от които 34, които летяха към Москва, 32 - над територията на Тулска област, 10 - над територията на Курска област, 7 - над територията на Орловска област, 4 - над територията на Ростовска област, 4 - над територията на Воронежка област, 2 - над територията на Оренбургска област, 2 - над територията на Тамбовска област, 1 - над територията на Белгородска област, 1 - над територията на Липецка област и 1 - над територията на Самарска област", се казва в изявление на руското ведомство.

При атаките е убит най-малко един човек и са ранени петима, предаде Ройтерс, като се позова на руските власти.

Дрон порази микробус в руската Брянска област, както уби шофьора и рани двама души, предаде Ройтерс, позовайки се на губернатора на югозападната руска област, граничеща с Украйна.

Всички ранени са откарани в местна болница, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“.

Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

Няма информация за големи щети в Москва.

По данни на украинския генерален щаб Русия е атакувала страната с една ракета и e нанесла повече от 50 въздушни удара.

На бойното поле най-сложна е ситуацията в Покровск, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, но не даде никакъв признак за отстъпление от града. По-рано руското командване съобщи, че в района са обкръжени хиляди украински войници.

"Именно там, срещу Покровск, руснаците са съсредоточили основната си ударна групировка - значителен брой окупационни войски. Разбира се, това създава сложна ситуация и в самия Покровск, и във всички съседни райони. Ожесточени боеве се водят навсякъде - и на подстъпите към града, има и диверсанти в града, с логистиката е трудно. Но трябва и занапред да унищожаваме окупаторите, да нанасяме на руснаците възможно най-големи загуби".