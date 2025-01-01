Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 26 руски дрона над Украйна тази нощ, съобщиха украинските ВВС в канала си в "Телеграм", цитирани от агенция Укринформ.

Според украинската армия от 20:00 ч. вчера руските сили са атакували Украйна с общо 38 дрона, включително "Шахед" и "Гербера". Дроновете са дошли от Курска и Орловска област на Русия. Близо 25 от тях са идентифицирани като дронове "Шахед".

Предварителни данни сочат, че към 9:00 ч. днес украинската противовъздушна отбрана е прехванала или заглушила сигнала на 26 руски дрона от различни видове.

На четири места има поражения от 12 ударни руски дрона, а на едно място има паднали отломки от свален дрон.

ВВС на Украйна предупреждава, че атаката продължава, като в украинското въздушно пространство се наблюдава движение на още няколко руски дрона.

Атака с руски дронове през изминалата нощ нанесе щети на газови съоръжения в украинската Полтавска област, съобщи ръководителят на държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз", цитиран от Интерфакс-Украйна.

Русия нанася удари по украинския енергиен сектор вече няколко поредни зими, откакто започна войната, но тази година Москва фокусира атаките си върху газови съоръжения, посочва Ройтерс.