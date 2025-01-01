Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Китай да помогне на Вашингтон в отношенията му с Русия, предаде Ройтерс.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет "Еър форс уан". "Бих искал да видя Китай да ни помага".

Тръмп добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства.

Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където се очаква да присъства на регионална среща на върха, отбелязва Ройтерс.

Тръмп: Не търся среща със Си Цзинпин

Тръмп заяви също, че очаква да се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва по време на обиколката си в Азия, предаде Франс прес.

"Мисля, че ще се срещнем, да", заяви Тръмп пред представители на медиите на борда на президентския самолет.

Освен това преди потеглянето президентът на САЩ заяви, че би искал да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на престоя си в Южна Корея.

"Бих искал, той знае, че отиваме там", заяви Тръмп в Белия дом, когато го попитаха дали подобна среща е възможна. Той добави, че "се разбира много добре с него", въпреки че двамата са се срещали за последно през 2019 г., отбелязва АФП.