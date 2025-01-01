Източното крило на Белия дом вече е разрушено - на негово място предстои изграждането на нова бална зала, в която да има място за стотици гости, примерно на държавни банкети. Идеята е лично на президента Доналд Тръмп и той с гордост я представя на медиите. Но финансирането на строителството се натъква на критики, пише за Deutsche Welle Карла Блайкер.

По-голяма от Белия дом

Тръмп подчертава, че американското правителството вече от 150 години насам се нуждае от повече място за приемите в Белия дом. Както се посочва в декларация на Белия дом от юли: „Президентът Доналд Тръмп обеща да реши този проблем за бъдещите правителства и за американския народ".

Балната зала с площ от 8 360 кв. метра ще бъде малко по-голяма от футболно игрище, т.е. двойно по-голяма по площ от самата сграда на Белия дом. Тя ще може да побира до хиляда гости и ще струва около 300 милиона долара, твърди Тръмп.

Източното крило е построено през мандата на президента Теодор Рузвелт. Неговият наследник на поста Тафт нарежда оформянето на тенискорт в съседство, а Франклин Делано Рузвелт - подземен бункер. Кенеди придава съвсем нов облик на Белия дом отвътре, но очевидно сегашният проект на Тръмп ще засенчи всичко с мащабите си, предупреждават историци и защитници на паметниците на културата.

Първоначално в новата зала трябваше да има седящи места за 650 гости, но миналата седмица Тръмп внесе корекции - местата щели да бъдат 999. До момента големите държавни приеми и другите празненства с много гости често се организираха в шатри на поляната южно от Белия дом. Сега новият проект трябва да сложи край на това „непоносимо" положение, изтъква Тръмп.

Planet Labs PBC via AP/БТА

При това идеите му съвсем не се изчерпват със залата - улиците и площадите в радиус от три мили около Белия дом предстои да бъдат „разхубавени" с бюджет от два милиарда долара. А за 250-та годишнина от основаването на държавата през следващото лято Тръмп планира издигането на триумфална арка с височина между 30 и 50 метра точно срещу паметника на Линкълн. И за този проект президентът има лична заслуга - неслучайно той стана известен под името „Arc de Trump”.

Страната е без бюджет, но балната зала се строи

Президентът подчертава, че за балната зала няма да се изразходва и цент от парите на данъкоплатците - затова е възможно работата да започне - независимо, че от три седмици страната е без приет бюджет.

Въпреки това критиците смятат, че строителните работи точно в този момент са проблематични: „Честно ли е правителството да подхваща скъпи, основно естетични проекти, докато нормалните американци са в тежка финансова ситуация? Без приет бюджет, поради което десетки хиляди държавни служители не получават заплати?", пита Дайвина Хърт, директорка на Програмата за правителствена етика към университета „Санта Клара" в Калифорния.

Кой плаща за преустройството на Белия дом?

Тръмп подчертава, че самият той щял да поеме разходите за новата бална зала - с подкрепата на богати частни лица и фирми. Сред спонсорите са например оръжейният концерн Локхийд Мартин, както и технологичните гиганти Майкрософт, Ютюб, Амазон и Гугъл. Критиците се опасяват, че този вид финансиране създава предпоставки за корупция.

БТА/АП

БТА/АП

Има и още нещо - частното финансиране на обществени проекти без одобрението на Конгреса е забранено от 1982 г., когато е приет законът "Antideficiency Act".

„Компаниите, които отпускат средства, очевидно правят това, за да си гарантират благоволението на правителството и да популяризират марките си сред правителствените служители", смята юристът Ричард Пейнтър, който е бил адвокат по етичните въпроси в правителството на Буш.

Дарения срещу насрещни услуги от Тръмп?

Загрижеността е, че фирмите или частните лица, които сега даряват за любимия проект на Тръмп, в бъдеще ще очакват от президента насрещни услуги. Пейнтър е на мнението, че заплахата от това е голяма.

Локхийд Мартин, например, иска големи договори с Министерството на отбраната, твърди юристът.

Белият дом не се обновява за първи път

Промените, които Тръмп иска да осъществи в седалището на американските президенти, няма да са първите, които сградата е претърпяла от 1792 година, когато започва нейното изграждане.

Барак Обама например разпорежда едно игрище за тенис да бъде променено така, че на него да може да се играе и баскетбол. Но това е дреболия в сравнение с наложителното мащабно преустройство, което се извършва през 1945 година, когато в Белия дом се нанася Хари Труман. По онова време сградата е занемарена и в много лошо състояние и ремонтът продължава от 1948 до 1952 година. Балната зала на Тръмп трябва да е готова преди края на неговия мандат през януари 2029 година.

БТА/АП

По информация на CBS News, при сегашния ремонт ще бъде модернизиран и бункерът под източното крило на Белия дом, известен като Център за спешни операции на президента.