Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се подписа в подписката, инициирана от ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България", с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.

Това се случи, след като съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев се обърна към Борисов от парламентарната трибуна, че "ако държи на мъжката си дума следва да даде подписа си", предава БНТ.

"Бяхме доста добронамерени, оставихме папката с оставката на рояла в НС, но това не се случи. Борисов обеща да подпише оставката на Славчев. Когато е казал, че ще подкрепи оставката на Славчев очаквам - идвам да я подпишете", заяви Мирчев.

Той отиде до мястото на лидера на ГЕРБ в пленарна зала и му даде папката, след което Борисов се разписа. По-късно Мирчев потърси съдействие от председателя на НС Рая Назарян да осигури безпрепятстван достъп на депутатите в сградата на парламента, тъй като пред кабинета на лидера на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски имало охрана и тя пречела на свободното движение на народните представители.

