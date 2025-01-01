С оглед на това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи, а именно да проведе нормални разследвания и да разпита всички свидетели по делото във Варна и София – събрахме подписи за оставката на Антон Славчев. Това заяви в кулоарите на парламента Асен Василев.

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ имат уверението и на опозицията , че също ще се подпишат. „Знаете, че трябват 80 подписа, за да влезе в зала искането за оставката на Антон Славчев. Мисля, че е крайно време този човек, който е доказал, че не може безпристрастно да води комисията, и трябва професионално да бъде премахнат“, допълни Василев.

Според него „най-добре е комисията да няма политическо ръководство, а да бъде над политическото“.

„Ако Комисията за противодействие на корупцията работеше както трябва, би свършила добра работа, би имало разследване срещу корупция, би била политически неутрална и т.н. С това мнозинство - това много трудно ще се постигне“, каза депутатът Божидар Божанов.

По думите му „хора като Антон Славчев подслушва свидетели и ги заплашва с това“.