Парижкият наказателен съд започна да гледа процеса срещу четирима българи, обвинени, че са нарисували с червен спрей отпечатъци от ръце на Мемориала на Холокоста през май 2024 г. – случай, помрачен от обвинения за чуждестранна намеса, предаде Франс прес.

Този случай е част от поредица опити за дестабилизация с цел "всяване на раздори и разделение" във френското общество, заяви през септември парижкият прокурор Лор Бекюо. Тя посочи общо девет случая, свързани с чуждестранна намеса, включително пръскане с червена боя на сините Звезди на Давид в района на Париж през октомври 2020 г.; ковчезите, поставени в подножието на Айфеловата кула, покрити с френския флаг и надпис "Френски войници в Украйна" през юни 2024 г.; и най-скоро – през септември – поставянето на свински глави пред няколко джамии в района на Париж.

AFP: Четирима българи на съд в Париж за поругаване на Мемориала на Холокоста

Трима души са в център за предварително задържане след екстрадирането си от Хърватия и България за графитите с червени ръце, докато срещу четвърти човек, който се укрива, "е издадена заповед за арест и може да бъде съден задочно", заяви през юли прокуратурата.

Тримата подсъдими са обвинени в престъпно нанасяне на щети, като част от група и въз основа на предполагаем заговор за извършване на престъпление от расови, етнически или религиозни подбуди.

Четвъртият човек, заподозрян, че е направил резервациите за транспорт и настаняване за основните извършители, ще отговаря за съучастие в нанасянето на сериозни щети и за престъпен заговор.

Процесът се очаква да продължи три дни. Всички обвиняеми по него са заплашени от затвор до седем години и глоба от 75 000 евро.

През нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. 35 отпечатъка на червени ръце – символ, който може да бъде свързан с убийството на израелски войници в Рамала, на Западния бряг през 2000 г. – бяха нарисувани на Стената на праведните в Мемориала на Холокоста, разположен в сърцето на френската столица.

Няколко десетки подобни отпечатъка бяха открити по стените на 4-ти и 5-ти район в Париж.

Охранителите на Мемориала "са заловили двама души", докато поставят шаблони, но те успяха да избягат, съобщи прокуратурата. Заподозрените са идентифицирани след преглед на охранителните камери и проследяване на телефоните им, самолетните билети и хотелски резервации.

Трима от заподозрените са се качили на автобус за Брюксел на 14 май и след това веднага са отпътували с полет за София.

По време на съдебното разследване "изпъкна хипотезата, че това действие изглежда се вписва в опитите за дестабилизиране на Франция, дирижирани от руските разузнавателни служби", се казва в изявление на прокуратурата.

Този акт е част от "по-широка стратегия, целяща разпространение на фалшива информация и разделяне на общественото мнение във Франция или разпалване на вътрешно напрежение чрез използване на "марионетки" – хора, които не работят за тези служби, но получават заплащане от тях за конкретни задачи чрез посредници, особено в съседни на Русия страни", се добавя в изявлението.