Писма в бутилка, написани от двама австралийски войници няколко дни след началото на пътуването им до бойните полета на Франция по време на Първата световна война, бяха открити повече от век по-късно на австралийски бряг, предаде АП.

Семейство Браун открива бутилката от безалкохолна напитка на плажа Уортън близо до град Есперанс в щата Западна Австралия на 9 октомври, съобщи Деб Браун във вторник. Съпругът ѝ Питър и дъщеря ѝ Фелисити попадат на находката по време на една от редовните разходки по плажа, които семейството правело с цел разчистване на боклук.

„Ние почистваме по плажовете и затова никога не бихме подминали парче боклук. Тази малка бутилка лежеше на пясъка и чакаше да бъде намерена“, уточни Деб Браун, цитиранa от АП.

Вътре, зад прозрачното дебело стъкло, бяха открити весели писма, написани с молив от редниците Малкълм Невил, на 27 години, и Уилям Харли, на 37 години, с дата 15 август 1916 г. Техният транспортен кораб напуснал Аделаида - столицата на щата Южна Австралия, на 12 август същата година, за да се отправи на дълго пътуване до другия край на света, където войниците трябвало да подсилят 48-ми австралийски пехотен батальон на Западния фронт.

Невил е убит в бой година по-късно. Харли е бил ранен два пъти, но преживява войната и умира в Аделаида през 1934 г. Отива си от рак, за който семейството му смята, че е последствие от германските газови атаки на окопите, в които е бил техният дядо.

Невил е помолил в писмото си този, който намери бутилката, да достави неговото послание до майка му Робертина Невил в Уилкауат, днес напълно обезлюден град в Южна Австралия. Харли, чиято майка е починала през 1916 г., изразява надеждата, че този, който намери бутилката, ще запази бележката му. Той пише: „Нека този, който я намери, бъде толкова добре, колкото сме ние в момента“.

Деб Браун подозира, че бутилката не е пътувала много далеч и че вероятно е прекарала повече от век на брега, заровена в пясъчните дюни. Обширната ерозия на дюните, причинена от големите вълни по плажа Уортън през последните месеци, вероятно я е причина за разместването ѝ. Хартията вътре е била мокра, но написаното е останало четливо. Благодарение на това Деб Браун успява да уведоми роднините на двамата войници за находката.

Бутилката „е в безупречно състояние. Убедена съм, че ако през цялото време е била в морето или пък - изложена толкова дълго на слънце, хартията щеше да се разпадне. Нямаше да можем да я прочетем“, пояснява тя. Внучката на Харли, Ан Търнър, заяви, че семейството ѝ е „абсолютно смаяно“ от находката. „Просто не можем да повярваме. Наистина се възприемаме това като чудо и чувстваме, че сякаш дядо ни е протегнал ръка към нас от гроба“, каза Търнър пред Australian Broadcasting Corp.

Праплеменникът на Невил, Хърби Невил, сподели, че семейството му е било обединено от „невероятното“ откритие. „Звучи сякаш е бил доста щастлив да отиде на война. Просто е толкова тъжно това, което се е случило. Толкова е тъжно, че е загубил живота си“, каза още Хърби Невил, цитиран от АП.