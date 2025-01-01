Те пътуват до Париж, вандализират мемориал на Холокоста в града, а след това бързо напускат Франция. Какво се знае за четиримата българи, изправени пред съд във френската столица, и подбудите им? Ето какво пише Deutsche Welle :

Четирима българи бяха изправени пред съд във Франция в процес, който е първият по рода си. Мирчо Ангелов, Георги Филипов, Кирил Милушев и Николай Иванов са обвинени за участие в руски план за дестабилизиране на страната, в рамките на който е бил вандализиран мемориал на Холокоста в Париж. Вандалският акт е част от конкретни операции, които целят увеличаване на напрежението и поляризацията в обществото.

Георги Филипов, Кирил Милушев и Николай Иванов бяха задържани и екстрадирани във Франция, докато Мирчо Ангелов все още се издирва, а обвиненията са му повдигнати в негово отсъствие.

За какво става дума?

През май 2024 г. един от мемориалите за жертвите на Холокоста в Париж е вандализиран - с червена боя са нарисувани отпечатъци от ръце. Те са символ, използван от някои пропалестински активисти, за да осъдят войната в Газа. Но се възприемат от мнозина и като призив за антисемитско насилие. Вандализирането на мемориала съвпадна с годишнината от първото масово задържане на евреи във Франция по време на нацистката окупация.

Трима мъже извършват вандализма - двама от тях рисуват по мемориала, а трети ги чака наблизо и заснема свършената работа. Охранителят на мемориала ги подгонва, а по-късно полицията успява да идентифицира тримата български граждани с помощта на записите от видеокамерите.

По-късно се разбира, че и четвърти човек - също българин, е участвал в операцията, като е осигурил място за престой на обвиняемите в Париж, както и транспорта им. Те успяват да напуснат Франция и да стигнат до Белгия, откъдето хващат полет за София. При установяване на самоличността им, са екстрадирани от България и Хърватия във Франция, за да се изправят пред съда. Ако бъдат осъдени, четиримата българи могат да лежат до седем години в затвора.

Какво се знае за обвинените българи?

Тримата българи, които са извършили вандализма в Париж, се познават от преди, пише "Политико" - и тримата са от Благоевград. Адвокатката на Кирил Милушев коментира пред европейското издание, че клиентът ѝ само е заснел случилото се и не е участвал активно във вандализма. Според нея "той изобщо не знаел какво трябва да прави", когато се съгласил да пътува до Париж.

Друг от обвиняемите, Георги Филипов, миналата година отрече да е действал от расови или религиозни мотиви, като настоя, че действието му е било "просто хулиганство" след прекомерна употреба на алкохол, пише "Франс прес". И Филипов, и Милушев не отричат, че са участвали в акцията, но посочват Ангелов като основния организатор.

Фейсбук профилът на Ангелов е пълен със снимки от цяла Европа, пише "Политико". На тях се виждат и големите му татуировки с неонацистки символи, включително цифрите 14 и 88 и черният череп "Тотенкомпф", покриващи гърдите, горната част на ръцете и краката му. Адвокатът на Николай Иванов - Владимир Иванов, казва пред "Политко", че клиентът му само е платил за нощувки в хотел и автобусни билети като услуга за Ангелов. Той категорично отрече клиентът му да е имал антисемитски мотиви или да е знаел за някаква връзка с Русия.

Какво общо има Русия с всичко това?

Френският изследовател Клеман Рено казва пред информационната агенция "Франс прес", че това е "първият случай от поредица съдебни дела, които се разгръщат през последните две години и които властите свързват с чужда намеса". "Докладите, включени в съдебното досие, приписват операцията "червени отпечатъци" на Петата служба на ФСБ", коментира още експертът по разузнаване от Френския институт за стратегически изследвания.

Операцията може да "съответства на опит за дестабилизиране на Франция, организиран от руските разузнавателни служби" и според оценка на вътрешната разузнавателна агенция DGSI, цитирана в бележка от прокуратурата.

В същото време Viginum, френският орган, който следи за чуждестранна намеса в интернет, заяви, че инцидентът с червените отпечатъци е бил експлоатиран от "свързани с Русия" неавтентични профили в X. Според проучването на Viginum операция "червени отпечатъци" е използвана за манипулации в социалните мрежи. Няколко хиляди фалшиви акаунта в X и псевдофренското медийно издание Artichoc, създадено от руската пропаганда мрежа RRN, стоят зад тях. RRN или Recent Reliable News е създадена месец преди началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Тя редовно разпространява дезинформация в Европа, като имитира автентични новинарски уебсайтове от съответните държави.