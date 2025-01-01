Властите в германски окръг, в който е живял дядото на американския президент Доналд Тръмп, отхвърлиха предложението на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", лидерът на САЩ да бъде обявен за почетен гражданин, предаде ДПА.

"Алтернатива за Германия" внесе предложението си, като го подкрепи с аргумента, че дядото на Тръмп – Фридрих, е израснал в Калщат, малко лозарско селище в провинция Райнланд-Пфалц, което е част от окръг Бад Дюркхайм. Той се мести в САЩ през 1885 г.

Партията се позова също на усилията на Тръмп за постигане на мир в Близкия изток.

След дълги дебати властите в Бад Дюркхайм отхвърлиха искането. Местният окръжен ръководител Ханс-Улрих Иленфелд отбеляза, че връзките на Тръмп с региона не са достатъчно силни.

Освен това, за да стане някой почетен гражданин, той трябва да демонстрира засилен ангажимент за добруването на региона в продължение на дълъг период от време.