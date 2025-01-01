Областният управител на Ловеч Дора Стоянова отмени като незаконосъобразна заповедта на кмета на Ловеч Страцимир Петков, за въвеждане на платено паркиране в централната част на града, което е в сила от 1 октомври.

Заповед на кмета на Ловеч от 26 септември, с която се въвеждат в експлоатация зоните за платено паркиране на територията на града и допълващата я заповед, според областния управител Дора Стоянова са незаконосъобразни, предава БНР.

Решението на Стоянова за отмяната им е взето след постъпил сигнал от гражданин. Според областния управител оспорването в сигнала е основателно, тъй като административните актове са издадени, без да са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за правилността им, не са издадени в съответствие със законоустановените изисквания.

Кметът на община Ловеч е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в неизпълнение на задълженията, вменени му с разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), което е основание за отмяна на актовете.

Кметът Страцимир Петков каза, че ще обжалва пред Административния съд. Законовият срок за това е 14 дни.