/ БГНЕС

Бившият вътрешен министър Бойко Рашков обясни, че не познава човека от снимката, която по-рано лидерът на ДПС-Ново начало показа пред журналисти.По думите на Делян Пеевски Рашков е заснет с местен бизнесмен Мухарем с прякор Мухата, впоследствие задържан за предполагаема търговия с гласове.

На свой ред Рашков пусна запис. В него той говори пред журналисти за съмнителната по думите му активност в един от кварталите на Пазарджик. Бившият вътрешен министър казва:

„Аз тук наблюдавам финансовия център в квартала, в който гласуват предимно роми. Може и да е финансовата периферия, а центърът да е изнесен някъде другаде, не мога да съм напълно категоричен. Това движение на роми от Буковлък, Плевенско, да дойдат тук... за какво говорим?! Делян Пеевски се е погрижил да предизвика тук голяма ромска концентрация, така че да се подкрепят местните тартори да купуват, да продават и да правят каквото си искат. Това е истината. Ние разбираме за какво иде реч. Това оживление тук какво е? Аз съм тук от сутринта и картината е идентична“.

Пеевски: Пуделите и Пачките организираха пърформанс в Пазарджик

По думите на Рашков в записа той се намира близо до 44-та секция. Председателят на комисията там бил доведен от Буковлък, за да ръководи изборния процес в тази секция, смята Рашков. „Когато бях министър, работехме много усилено там и спряхме купуването и продаването на гласове“, заяви той.

На въпрос за снимата с Мухата, бившият министър от ПП-ДБ заяви: „Аз нямам представа кой е този човек, защото както видяхте на записа, минават хора край мен и ме поздравяват. Аз с някои се здрависвам, с други не. За това трябва ли да търпя укори?".

Попитан защо свързват името на Рашков с организирането на акцията с автомобилите той заяви: „Защото това е най-лесният начин да се отговори на този запис, който ние сме направили без да имаме цел да ви го показваме и да се оправдаваме едва ли не за това, че по време на изборите сме излезли навън и сме стопирали купуването на Пеевски“.

„Много интересно, че Пеевски след три седмици успя да намери една снимка на Рашков“, добави лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

 

 

По темата

Последвайте ни

България