Бившият вътрешен министър Бойко Рашков обясни, че не познава човека от снимката, която по-рано лидерът на ДПС-Ново начало показа пред журналисти.По думите на Делян Пеевски Рашков е заснет с местен бизнесмен Мухарем с прякор Мухата, впоследствие задържан за предполагаема търговия с гласове.

На свой ред Рашков пусна запис. В него той говори пред журналисти за съмнителната по думите му активност в един от кварталите на Пазарджик. Бившият вътрешен министър казва:

„Аз тук наблюдавам финансовия център в квартала, в който гласуват предимно роми. Може и да е финансовата периферия, а центърът да е изнесен някъде другаде, не мога да съм напълно категоричен. Това движение на роми от Буковлък, Плевенско, да дойдат тук... за какво говорим?! Делян Пеевски се е погрижил да предизвика тук голяма ромска концентрация, така че да се подкрепят местните тартори да купуват, да продават и да правят каквото си искат. Това е истината. Ние разбираме за какво иде реч. Това оживление тук какво е? Аз съм тук от сутринта и картината е идентична“.

Пеевски: Пуделите и Пачките организираха пърформанс в Пазарджик

По думите на Рашков в записа той се намира близо до 44-та секция. Председателят на комисията там бил доведен от Буковлък, за да ръководи изборния процес в тази секция, смята Рашков. „Когато бях министър, работехме много усилено там и спряхме купуването и продаването на гласове“, заяви той.

На въпрос за снимата с Мухата, бившият министър от ПП-ДБ заяви: „Аз нямам представа кой е този човек, защото както видяхте на записа, минават хора край мен и ме поздравяват. Аз с някои се здрависвам, с други не. За това трябва ли да търпя укори?".

Попитан защо свързват името на Рашков с организирането на акцията с автомобилите той заяви: „Защото това е най-лесният начин да се отговори на този запис, който ние сме направили без да имаме цел да ви го показваме и да се оправдаваме едва ли не за това, че по време на изборите сме излезли навън и сме стопирали купуването на Пеевски“.

„Много интересно, че Пеевски след три седмици успя да намери една снимка на Рашков“, добави лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.