Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен. Това съобщи по време на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Разбрах от Даниел Митов, защото днес щях да му поискам оставката, че директорът на полицията в Пазарджик си е подал оставката. Спаси кожата (бел. р. Даниел Митов), защото при нас компромиси не може да има", каза Борисов.

Той е отстранен и тече проверка, Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов. "В премиера е химикалката за смяна на министри и преговори", подчерта той.

"Тепърва предстоят преговори, както каза и г-н Борисов, както каза и премиерът, трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено, това е в ръцете на премиера и в предстоящите преговори", допълни Митов.

"Това, което каза г-н Борисов е следното: "Откъде накъде трябва да се търси отговорност от г-н Митов, който е вътрешен министър, при положение, че има професионално ръководство, което трябва да си върши работата". И затова съм назначил проверка, за да видим дали са си свършили работата в Пазарджик, и затова съм отстранил и директора", заключи той.

Припомняме, че старши комисар Бараков беше назначен на поста през юли 2024 година със заповед на Калин Стоянов, който тогава беше министър.

До ситуацията се стигна след скандала с изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври. Първа политическа сила станаха ДПС-Ново начало, втори ПП-ДБ, а ГЕРБ останаха шести на фона на множество сигнали на купуване гласове.

Това доведе до искане на оставката на министъра на МВР Митов и напрежение сред политическите сили.