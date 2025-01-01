Разкриха поредна схема за купуване на гласове за изборите на общински съветници в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Изборите са насрочени на 12 октомври. На 8 октомври е извършена проверка на къща в село Говедаре. Собственик на имота е 32-годишен мъж от същото село.

15 000 лв. и тетрадка с избиратели: Разбиха схема купуване на гласове в Пазарджишко (СНИМКИ)

Органите на реда са събрали данни, че той е предлагал имотна облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас за определен кандидат за общински съветник.

ОД на МВР-Пазарджик

При претърсването на къщата са намерени 5250 лева и 21 300 евро. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.