Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски показа снимка на бившия вътрешен министър от ПП-ДБ Бойко Рашков с човек, за когото обясни, че се казва Мухарем с прякор Мухата. Общата им снимка е била заснета в Пазарджик.

По думите на Пеевски фотографията доказва, че по време на изборите за общински съвет там т. нар. граждански арест във връзка с предполагаемата търговия с вот, е било само пърформанс.

Изборите в Пазарджик: Граждани „задържаха“ предполагаеми търговци на гласове в Огняново

„Хората с автомобилите... всичко е било пърфиорманс, организиран от Пуделите и Пачките. Лицето от групата на Ярата.... И какво направиха в Пазарджик?! Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората и с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите“, коментира Делян Пеевски.