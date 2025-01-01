Съставът на общинските съветници в Пазарджик ще бъде частично подновен, тъй като има данни, че преференциалният вот за Христо Вълков от партия "Възраждане" е манипулиран. Става дума за надписани 114 преференции в негова полза при компютърната обработка на данните от гласуването на 12 октомври. Това съобщи БНР.

ЦИК поиска допълнителна информация и от фирмата преброител "Информационно обслужване" - кои са замесените лица по казуса и какво сочи извършената вътрешната проверка на дружеството по случая.

Прокуратурата се е сезирала по случая.

Съмнението е наложило повторно въвеждане на данните, при което се е установило, че Христо Вълков реално има доста по-малко гласове от Ася Павлова Фиткина - Спасова.

"Установено е, че има тази разлика. Днес ще вземем решение за промяната в подреждането на кандидатите и обявяването на избраните такива", посочи председателят на ОИК Стефан Димитров.

На въпрос кой е направил това въвеждане, Стефан Димитров отговори:

"Приемането е осъществявано от един от членовете на ОИК, а именно - Васил Стефанов, който е от същата квота, от която са и двамата кандидати, за които стана въпрос по-горе".

Димитров не посочи дали става въпрос за съзнателна манипулация:

"Това аз като председател на административен орган не мога да го кажа. С този въпрос ще се занимава Прокуратурата на Република България".

При повторното въвеждане на данните се е установило, че рокада ще има и при двама кандидати от ГЕРБ, до момента с еднакви преференции, тъй като се установило, че Борис Владов изпреварва Радка Кежева с един глас.