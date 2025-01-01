ТИР се е запалил в движение на пътя Ямбол - Елхово. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

Сигналът за горящия камион е подаден към 17:50 часа. В момента на място гасят екипи на пожарната. Няма пострадали.

БТА

Влекачът е откачен, гори ремаркето. Движението по международния път I-7 не е затворено, тъй като инцидентът е района на отбивката до т.нар. Каравеловско ханче. На мястото има полицейски екипи, които подпомагат движението.