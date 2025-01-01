На 73 години почина Иван Тенев, известен още с псевдонима Агент Тенев, това съобщиха от Съюза на артистите в България.

Журналист, художник, тестописец, продуцент и общественик с активна дейност в културния живот.

Първите му артистични прояви са като художник – още като студент публикува карикатури. Участва в няколко национални изложби за карикатура и приложна графика и в над 60 международни представяния. В поп музиката навлиза първо като художник – създава обложките на плочите на някои от най-нашумелите тогава родни звезди, включително Лили Иванова.

Днес голямата българска певица сподели в социалните си мрежи: "Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!"

Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика.

От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на поп и рок песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата си дейност Иван Тенев стартира като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“ през 1989 г. Агенцията започва творческата си дейност с независимо предаване, представящо информация за хайлайфа в обзорното неделно предаване „Хоризонт за Вас“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“, както и с лични колони на тема хайлайф в най-тиражираните вестници, списания и фотографска агенция „Bulphoto“. През 2001 г. Агенция „Тенев“ започва едночасово шоу по Дарик радио, а от 2008 г. рубриката се завръща в БНР.