Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред отхвърли с 10 гласа „за“, седем против и един „въздържал се“ ветото на президента Румен Радев върху два закона - за специалните разузнавателни средства и за Държавна агенция „Разузнаване“.

Президентът Радев наложи вето на разпоредби от приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), с който правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание. Държавният глава наложи вето и на Закона за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, с който правомощието за назначаване или за освобождаване на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) е възложено отново на Народното събрание.

Благой Делиев, съветник на президента по правни въпроси, коментира, че основният аргумент е, че с възлагането на това правомощие на парламента голяма част от гаранциите на службите отпадат.

Според Божидар Божанов от ПГ на Продължаваме промяната – Демократична България (ПП-ДБ) относно специалните разузнавателни средства (СРС) има контрол от Народното събрание, Закон за СРС и съдебен, но според него е по-скоро формален. По думите на Бойко Рашков от ПГ на ПП-ДБ с прехвърлянето на отговорността по избор на ръководители на ДАР и ДАТО на Народното събрание властта се централизира в олигархически кръгове.

Манол Манолов от ПГ на ГЕРБ-СДС и председател на комисията обясни, че с този законопроект се цели точно обратното – вместо президентът еднолично да назначава ръководители на тези служби, тази отговорност се прехвърля върху всичките 240 народни представители в парламента.

По отношение на двата закона се нарушава принципът за разделение на властите. Считаме, че се политизира процесът по избор на ръководители на двете служби, каза по време на заседанието Петър Петров от ПГ на „Възраждане“. Той допълни, че събират подписи срещу обнародвания вчера закон за Държавната агенция „Национална сигурност“ и че ще се изготви такава подписка и за тези предложения, ако ветото бъде преодоляно и те бъдат приети в зала.