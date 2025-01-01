Френската полиция е арестувала още петима души, сред които и основният заподозрян, във връзка с дръзкия обир на бижута от Лувъра по-рано този месец.

„Държахме го под наблюдение“, заяви прокурорът Лор Бекюо, визирайки основния заподозрян, и добави, че нито едно от откраднатите бижута, оценявани на около 102 милиона долара, все още не е открито.

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Вчера стана ясно, че двамата мъже, задържани на 25 октомври за обира, „частично са признали фактите“, както съобщи прокурорът на Париж Лоре Бекуо по време на пресконференция.

Арестуваха двама мъже, заподозрени за обира в Лувъра

За момента няма доказателства, които да сочат, че персоналът на музея е бил замесен в обира.

Бижутата, откраднати при обира в Лувъра на 19 октомври, все още не са открити.