Френските власти задържаха двама мъже, заподозрени, че са част от четиримата души, откраднали скъпоценни бижута от световноизвестния музей Лувър миналата седмица, съобщиха двама източника, запознати с делото, потвърждавайки медийните публикации.

Единият от заподозрените е бил задържан около 22:00 ч. местно време (20:00 GMT) в парижкото летище Шарл де Гол, докато се готвел да се качи на самолет за чужбина, съобщиха френските медии Le Parisien и Paris Match.

Вторият е арестуван малко по-късно в региона на Париж, според Le Parisien.

Дързък обир на бижута в Лувъра, крадците избягали със скутер

Десетки разследващи бяха натоварени със задачата да открият крадците, които успяха да оберат Лувъра на светло на 19 октомври, открадвайки кралски бижута на стойност приблизително 102 милиона долара само за седем минути.

Апашите се качили по разтегателната стълба на откраднат камион за преместване и с помощта на рязане проникнали в галерия на първия етаж.

Дързък обир: Част от най-ценните експонати на Лувъра бяха откраднати (ОБЗОР)

При бягството си те изпуснали диамантена и изумрудена корона по стълбата и се качили на скутери, но успели да откраднат още осем предмета, включително огърлица с диаманти и изумруди, която Наполеон Бонапарт подарил на съпругата си императрица Мария Луиза.

Дръзкият обир предизвика световни заглавия и разпали дебат във Франция относно сигурността на културните институции.