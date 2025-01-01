Парламентарната комисия по труда и социалната политика не прие проектопромените в Кодекса на труда, свързани с по-голяма гъвкавост при ползването на 15-дневния отпуск за бащите.

Проектът е внесен от Венко Сабрутев (ПП-ДБ) и група народни представители. В мотивите на вносителя се посочва, че сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът е от датата на изписване на детето. Бащинството не започва от датата на изписването, а от датата на раждането, каза по време на заседанието Сабрутев. Целта на законопроекта е да осигури по-голяма гъвкавост чрез промяна в реда за ползване на отпуска и той да може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на семейството, в рамките на първата година от датата на раждането на детето. Предложенията ни не водят до допълнителен разход за бизнеса, посочи още той.

Министерството на труда и социалната политика не подкрепя проекта във внесения вид, но смятаме, че се изменя същността и целта на отпуска по бащинство, чиято цел е бащата да помогне на майката в първите дни след раждането и да се осигури връзката на бащата с новороденото, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова. Според действащата разпоредба отпускът се ползва в 15 календарни дни, напомни тя. Ще има предпоставки за трудови спорове, тъй като ползването на части ще се отрази на размера на дължимото обезщетение и се създава допълнителен разход, ако отпускът се раздели на части. Друг мотив срещу предложената промяна е създаването на неравнопоставеност между бащите, ползващи отпуска наведнъж и ползващите го на части.

Ще подкрепим законопроекта с уговорката за прецизиране на текстовете за 15-те дни, каза Георги Иванов от парламентарната група на „Възраждане“. По думите му би било редно да се дава възможност на бащите да избират дали да бъдат използвани 15 календарни дни от изписването на детето или отпускът да бъде използван на части до навършване на едногодишна възраст на детето.

Ще подкрепя предложението, тъй като не смятам, че причинява дискомфорт от гледна точка на законодателната практика, каза Хасан Адемов от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“. По думите му трябва да остане текстът, според който отпускът да се ползва от датата на изписването на детето, но да се ползва по желание, както и да има възможност за избор. Идеята на този отпуск е семейството да бъде подкрепено в първите дни след раждането и ако се отложи в рамките на една година, родителят има други възможности, допълни той.