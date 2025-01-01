10 640 мъже са ползвали 15-дневен отпуск при раждането на бебето си за първите шест месеца на годината, сочат данните на Националния осигурителен институт. В сравнение със същия период на миналата година те са с близо 100 души по-малко. За да има право на този отпуск, мъжът трябва да има шест месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство.

Когато майката и бащата имат брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на бебето от лечебното заведение.

Идеята на тези дни, популярни като отпуск по бащинство, е, мъжът да има реална възможност а участва непосредствено в грижите за детето веднага - в първите две седмици след изписването му от родилния дом.

Този отпуск се заявява и ползва в календарни дни.

Според данните на НОИ за първите шест месеца на 2025-а година близо половината от ползвалите отпуск по бащинство са от София-град, следвани от Пловдив, където са малко над 1000 души. По време на този отпуск бащите получават обезщетение, което е 90 процента от среднодневното му възнаграждение.

По данните на НОИ за първото полугодие средно за страната сумата е 97 лева на ден, а за същия период на миналата година е 75 лева на ден.