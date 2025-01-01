Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще участва днес в церемония за обявяването на старта на изграждането на Център за специализирана подкрепа и три жилищни сгради за пълнолетни с интелектуални затруднения в община Попово. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Строежът на новите социални услуги е част от проекта на Министерството на труда и социалната политика за реформиране и осигуряване на качествени и достъпни грижи за възрастни и хора с увреждания в цялата страна, а инвестицията се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът на Община Попово е на стойност над 5,8 млн. лв. и предвижда да се изградят четири нови едноетажни сгради, които ще предоставят грижа в общността, посочват от министерството. Центърът за специализирана подкрепа ще осигурява подкрепа за 60 хора с увреждания и техните семейства. Във всяка от новите три жилищни сгради ще живеят по 15 души с интелектуални затруднения. В тях те ще имат по-добри условия за живот, лично пространство и кухня, в която ще могат сами да приготвят храната си.

Изграждането на новите резидентни услуги ще позволи на Община Попово да осигури по-добри условия за живот и качествени грижи за хората от Дома за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, който предстои да бъде закрит до 2027 г. По този начин хората, които са се адаптирали към живота в общината, ще продължат да живеят в нея и същевременно ще имат възможности за повече социални контакти и по-пълноценно включване в живота на общността.

Вчера социалният министър съобщи, че в пет общини ще се изградят нови места за настаняване на възрастни хора. Новите домове ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол.