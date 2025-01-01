Днес тристранните преговори по Бюджет 2026 бяха подновени – стъпка, която финансовият министър Теменужка Петкова определи като ключова за постигане на съгласие между правителството, бизнеса и синдикатите. Новината дойде след извънредна среща между институциите, работодателите и социалните партньори. Следващата седмица предстоят ключови срещи на тристранно ниво за отпушване на процеса за парите на държавата в евро за следващата година.

Бюджет 2026: Тристранният диалог е възстановен – бизнес, синдикати и държава търсят общо решение

Междувременно в парламента страстите около бюджета се разгорещиха - чуха се нови обвинения, обещания, заплахи за съд и директни словесни сблъсъци отблизо.

ГЕРБ ще отстъпи от данък дивидент, от 2% вноска за фонд "Пенсии" и ще предложат процентът да е един. Няма да се въвежда и Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), заяви първо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии. Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката“, каза Борисов.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше осигурителната вноска за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто.

"При прибягване на вариант изтегляне, тогава всичко започва отначало. Вторият вариант - ще отстъпим от данък дивидент и двата процента ръст на осигурителната вноска и ще стане един. ще убедим и партньорите си. Във вторник всички ще направят предложенията си. Тогава ще се събере Бюджетна комисия - казваха им доказани неможачи и шарлатани. След като мине там, предложенията ще влязат в пленарна зала и ще финализираме годината с приет бюджет. Третият вариант е активиране на Закона за удължителен бюджет. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка", посочи Борисов.

Той не отрече възможността за напрежение между ГЕРБ и БСП заради искането им за удовлетворяване на социалните искания. "Събрали сме се две десни партии и две крайнолеви, от самото начало има напрежение и спорове в коалицията", обясни политикът.

БГНЕС

Вчера коалиционните партньори в правителството "БСП-Обединена левица" втвърдиха тона и излязоха с остра позиция по повод отлагането на бюджетната процедура за 2026 година. Без гарантирани социални политики – ще преосмислят участието си в управлението.

"Поели сме конкретни ангажименти към българските граждани. Именно тяхното изпълнение и стабилизиране на страната бяха причината да участваме в тази формула на управление. Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето и състоянието на общините не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим предвидените социални политики, БСП ще преосмисли своето участие в управлението", за това предупреди вицепремиерът и председател на "БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров на извънреден брифинг пред медиите след проведено съвместно заседание на Изпълнителното бюро на партията и Коалиционния съвет на БСП.

Лидерът на ГЕРБ коментира и думите на ПП-ДБ, че властта "шикалкави" по отношение на бюджета: "Непрекъснато си играят с думите и воайорстват. Всяко тяхно изказване е какво е казал Борисов".

Депутатите от ПП-ДБ също коментираха темата. „Единственият начин е бюджетът да бъде оттеглен, да мине по законовата процедура, като се обсъди с тристранния съвет и да се внесе за първо четене в парламента“, каза ген. Атанас Атанасов от "Продължаваме промяната – Демократична България" пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му вносителят на законопроекта е този, който трябва да го оттегли. Мандатоносителят каза, че ще изтеглят бюджета, но днес разбираме, че почват да шикалкавят, отбеляза депутатът. „Или да оттеглят бюджета, или повече да не ни търсят в тази история“, добави той.

БТА

Асен Василев от ПП-ДБ посочи, че за да се промени бюджетът, трябва да се променят мотивите в тригодишната прогноза, която има над 200 страници мотиви, както и да се променят основни параметри в приходната част. По думите му правилното нещо е бюджетът да бъде изтеглен, да се направи нова тригодишна прогноза, да се обсъди с тристранния съвет и да се внесе в парламента.

„На коляно да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл“, заяви депутатът и допълни: „Виждали сме, че бюджет може да се приеме за четири седмици“, отбеляза още Василев. Според него бюджетът може да бъде приет преди Нова година.

Нека да се организират, да не се опитват да правят импровизации, призова народният представител.

На въпрос откъде ще дойдат парите за пенсии, Василев отговори: трябва да ги посочи финансовият министър, ако наистина е финансов министър, а ако не може да се справи с тази работа, нека да освободи поста.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ добави, че големият въпрос е дали бюджетът наистина ще бъде изтеглен. „Борисов каза, че изтегля бюджета, но след това му дръпнаха ушите и Зафиров бързо влезе в кабинета на Пеевски, където получи инструкции“, заяви депутатът.

БТА

А след това се стигна и до директен словесен сблъсък. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев спориха пред журналисти в кулоарите на парламента за бюджета за 2026 г. До тях беше и съпредседателят на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев. Те си размениха реплики относно план-сметката на държавата за догодина, след като финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че тристранният диалог е възстановен, а следващата седмица ще бъдат обсъдени конкретните мерки с бизнеса и синдикатитае.

„Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото“, обърна се Борисов към Мирчев заради изказване на съпредседателя на ДБ тази сутрин.

„Пеевски Ви дърпа ушите, не аз“, отговори му съпредседателят на ДБ. Мирчев запита Борисов дали е оттеглен бюджетът.

„Не сте го оттеглили“, заяви Асен Василев на Борисов, който му отговори: „Няма да го изтеглим“. Според председателя на ПП това е проблем. Борисов обаче каза, че във вторник предстои среща с тристранните партньори.

„Ако се разберем, пак ще направим бюджетна комисия, поясни лидерът на ГЕРБ. Ще вкараме всички промени и в зала“, добави той.

Василев запита какво ще се случи с тригодишната прогноза към проектобюджета, която е съгласувана с ЕКОФИН. Според него повторно съгласуване не е възможно. Какво ще е преразпределението – 40 или 45% от Брутния вътрешен продукт, за да няма натиск върху данъците, коментира Асен Василев. И запита дали ще се вдигат осигуровките.

Дали ще се вдигат, или не, ще знаем във вторник, когато тристранката предложи всичките си искания, и в сряда, в парламента, ще ви съобщим, отговори му Бойко Борисов.

Повдигната бе и темата за протеста пред парламента преди два дни. Лидерът на ГЕРБ каза, че протестът не е бил на ПП, а на АИКБ, на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите „Наш е“.

„Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът“, заяви Асен Василев.

Депутатите от ПП-ДБ се оттеглиха от кулоари, а Бойко Борисов продължи с коментари си пред медиите.

Междувременно имаше отделни коментари и нападки, чуха се и заплахи за съд.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обяви, че няма да позволи хората да бъдат делени на класи. "Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаете - няма да има класи. Всички хора са еднакви", подчерта той и беше категоричен: "Пазим всички хора. Работим за всички хора и няма да позволим някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората. И трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста".

От "Възраждане" настояха за конкретни корекции в бюджета. "Трябва да отпадне увеличаването на осигурителната вноска с 2% следващата година и с още един по-нататък. Трябва да се върнат обратно в ДОО. 3 милиарда допълнително ще влязат обратноо, без да се увеличават ставки на осигурителни вноски", обясни икономистът Любомир Христов.

Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят, каза Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ (АПС) пред журналисти в кулоарите на парламента. Той отбеляза, че бюджетът трябва да бъде оттеглен и няма никакъв проблем да се случи. Адемов допълни, че парламентът трябва да реши как да процедира.

По думите му партиите са се събрали, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика. За съжаление управляващото мнозинство защитава своя тяснопартиен интерес през бюджета, каза още Адемов.

Междувременно депутатът от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Васил Пандов заяви, че ще заведе дело срещу лидера на Има такъв народ (ИТН) Слави Трифонов по повод протестите пред Народното събрание в сряда и по думите му „лъжата ще катастрофира в съда“.

„Г-н Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие и агресия спрямо служители на Министерство на здравеопазването (МЗ), в резултат на което те са бити. Това е лъжа и манипулация. Има свидетели къде съм бил през цялото време. Случката става далеч от мястото, където съм бил аз“, заяви още депутатът.

„Когато осъдя г-н Трифонов, ще даря пари на организации, които подпомагат жени, пострадали от насилие“, обяви още народният представител и твърди, че на протеста е имало провокатори.