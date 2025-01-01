Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски запита пред журналисти кой дели на класи хората.

"Няма да има класи, всички хора са еднакви, пазим всички хора, работим за всички хора, няма да позволя някой от жълтите павета да дели хората", каза той и допълни, че трябва да благодарят на АИКБ, че са направили протеста.

Хиляден протест срещу приемането на бюджета блокира движението при „Триъгълника на властта“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Припомняме, че в сряда протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията бяха ПП "Продължаваме промяната".

С напредване на вечерта протестът ескалира.