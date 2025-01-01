/ БТА

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев спориха пред журналисти в кулоарите на парламента за бюджета за 2026 г. До тях беше и съпредседателят на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев. Те си размениха реплики относно план-сметката на държавата за догодина, след като финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че тристранният диалог е възстановен, а следващата седмица ще бъдат обсъдени конкретните мерки с бизнеса и синдикатите.

По-рано във финансовото министерство имаше и среща с бизнеса и синдикатите относно бюджета. След тази среща лидерът на ГЕРБ дойде да коментира темата пред журналисти. Още преди да приключи изявлението му, в кулоарите дойдоха представителите на ПП-ДБ.  

Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото, обърна се Борисов към Мирчев заради изказване на съпредседателя на ДБ тази сутрин.

Пеевски Ви дърпа ушите, не аз, отговори му съпредседателят на ДБ. Мирчев запита Борисов дали е оттеглен бюджетът.

Не сте го оттеглили, заяви Асен Василев на Борисов, който му отговори: „Няма да го изтеглим“. Според председателя на ПП това е проблем. Борисов обаче каза, че във вторник предстои среща с тристранните партньори.

Ако се разберем, пак ще направим бюджетна комисия, поясни лидерът на ГЕРБ. Ще вкараме всички промени и в зала, добави той.

Василев запита какво ще се случи с тригодишната прогноза към проектобюджета, която е съгласувана с ЕКОФИН. Според него повторно съгласуване не е възможно. Какво ще е преразпределението – 40 или 45% от Брутния вътрешен продукт, за да няма натиск върху данъците, коментира Асен Василев. И запита дали ще се вдигат осигуровките.

Дали ще се вдигат, или не, ще знаем във вторник, когато тристранката предложи всичките си искания, и в сряда, в парламента, ще ви съобщим, отговори му Бойко Борисов.

Повдигната бе и темата за протеста пред парламента преди два дни. Лидерът на ГЕРБ каза, че протестът не е бил на ПП, а на АИКБ, на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите „Наш е“.

Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът, заяви Асен Василев.

Депутатите от ПП-ДБ се оттеглиха от кулоари, а Бойко Борисов продължи с коментари си пред медиите. 

