Министерският съвет ще обсъди на днешното си редовно заседание проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и България, Механизъм за съфинансиране на Програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

На 8 май Министерският съвет одобри проект на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро. Подписването на споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.", "Образование 2021- 2027 г.". По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми, посочиха тогава от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще разгледа и проект на решение за провеждане на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.

В дневния ред е и проект на решение за отнемане правото на управление върху съоръжение – публична държавна собственост, от Агенция „Пътна инфраструктура" и за предоставянето му за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Министерският съвет ще обсъди и разрешение за влизане и пребиваване на научноизследователски кораб, плаващ под знамето на Турция, в морските пространства на България от 5 до 20 септември т.г. за участие в научна експедиция.

Кабинетът ще разгледа и проекти на решения за отпускане на персонална пенсия по Кодекса за социално осигуряване, както и за промени в Закона за медицинските изделия.