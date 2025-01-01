Месец и половина след катастрофата в Разград, при която млад мъж се вряза с колата си в терасата на заведение и уби трима мъже, все още е в ход досъдебното производство. 19-годишният младеж остана под „домашен арест”, въпреки протестите на граждани и пред съда в Разград, и пред апелативния съд във Варна.

„Според нас и нашите адвокати има натиск към съда. Според мен, защото майка му е работила в съда”, заяви пред NOVA Тансу, дъщеря на един от загиналите. „Не виждам и да го пазят. Нашият град е малък, има слухове, че вечер си излиза из града”, допълни тя.

Пореден протест в Разград: Граждани се събраха с искане за по-строга мярка за шофьора, причинил смъртта на трима души

Притеснява се, че шофьорът може да избяга и да се укрие в друга страна.

„За нас буди недоумение как може да бъде наложена такава мярка. Има данни, че негови роднини са част от съдебната администрация в съда и в резултат на това му е наложена такава лека мярка”, заяви Николай Димитров, адвокат на семействата на загиналите.

„Отново подчертавам, че трябваше да има по-тежка мярка от „домашен арест”, тъй като има многобройни данни, че се нарушава. В моята практика са налице десетки случаи, когато с такива мерки -„домашен арест”, „гаранция", причинителите на ПТП, поради факта, че ги грози голяма присъда, да напускат страната”, каза адвокат Димитров.