Най-малко един човек е пострадал при масираната атака с дронове, която Русия предприе тази нощ срещу крайдунавския украински град Измаил, съобщи във "Фейсбук" измаилската районна държавна администрация.

"Врагът отново атакува Измаилския район. За съжаление има поразени цели. Щети са нанесени на пристанищната инфраструктурата. Избухнаха пожари, които бяха загасени от държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област", пише в публикацията.

Една жена бе убита при руски артилерийски обстрел по югоизточния украински индустриален град Никопол, написа тази нощ в "Телеграм" и управителят на Днепропетровска област Сергий Лисак.

При атаката има и една ранена жена. Нанесени щети по пететажна жилищна сграда, пише още в изявлението на областния управител.

Никопол се намира на контролираната от Украйна страна на река Днепър, срещу окупираната от Русия Запорожка АЕЦ.

Междувременно назначеният от Москва губернатор заяви, цитиран от Ройтерс, че украинска атака с дронове тази нощ предизвика прекъсване на електрозахранването в някои райони на контролираната от Русия украинска област Запорожие.

Евгений Балицки каза, че аварийни екипи възстановяват електрозахранването и добави, че работата е затруднена "поради опасността от повторни удари и от тъмнината".

Прекъсването на електрозахранването не е повлияло на на Запорожката АЕЦ и централата работи в обичайния си режим, заяви за ТАСС директорът по комуникациите на атомната електроцентрала Евгения Яшина.

"Централата работи в обичайния си режим. Безопасността на експлоатацията е напълно гарантирана", подчерта Яшина.