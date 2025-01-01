Ток удари 12-годишно дете, докато е в обществен басейн. Случаят е от сливенското село Мечкарево. В комплекса момчето и сестричката му били заведени на 17 август от баба им.

Викове от болка и гърч: Ток удари дете край басейн в сливенско село

„Всичко беше прекрасно, докато едно момче от персонала не докара кабел, който захранвал машини, с които почиствали басейна. Тогава Тони започна да се оплаква, че усеща сякаш го удря ток. Не му повярвах. Малко преди 18:00 ч. решихме да си ходим. Докато обличам сестричката му Сияна, Тони седна на парапета на басейна. В един момент се огъна като дъга и падна на земята. Грабнах го и го заведох до масите. Детето пищеше и казваше, че не си усеща тялото от кръста надолу”, сподели пред NOVA бабата Соня Янева.

Викнали линейка и към момента момчето е в добро състояние.

Жената казва, че единствено Господ е спасил внучето ѝ.

Управителят на комплекса помолил Соня да покаже точното място, на което ток ударил внука ѝ. „Госпожо, случва се”, казала мениджърката.