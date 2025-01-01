26-годишен мъж от Видин, управлявал лек автомобил чужда собственост под въздействието на наркотично вещество, е бил задържан вчера в полицейския арест.

На 20 август на бул. „Понония“ в областния град униформени спрели за проверка „Опел Корса“ с видинска регистрация, в който пътували три лица. При тестване с техническо средство пробата на водача отчела наличие на амфетамин.

В автомобила били открити и иззети 9,5 грама амфетамин и 4,8 грама канабис.

За срок до 24 часа били задържани и пътниците в автомобила – 23-годишна жена и 40-годишен мъж, и двамата от Видин.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление във Видин.