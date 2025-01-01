50-годишна жена от софийското село Бусманци е привлечена като обвиняема за опит за имотна измама, съобщиха от полицията.

На 14 януари тя се е явила пред нотариус в Брезник и е представила саморъчно изготвено завещание за апартамент в София.

Повдигнаха обвинение на мъжа и жената за опита за крупна имотна измама в София

След възникнали съмнения относно автентичността на документа, е извършено разследване, при което са събрани достатъчно доказателства, че завещанието е неистинско.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до две години.