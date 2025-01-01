Френската полиция извърши обиск в дома на министъра на културата Рашида Дати, както и в сградата на министерството и в кметството на Париж, което тя ръководи, в рамките на разследване за корупция, предаде АФП.

Полицейската акция се провежда в момент, когато Дати, която оглавява кметството на Седми район на Париж, води кампания за избора си за кмет на френската столица догодина.

60-годишната Дати е обвинена, че е приела близо 300 000 евро под формата на недекларирани плащания от голямата енергийна компания GDF Suez, докато е била член на Европейския парламент в периода 2010–2011 година. Тя категорично отрича да е извършила каквото и да е нарушение.

Националната финансова прокуратура съобщи, че обиските са последвали откриването на разследване на 14 октомври срещу Дати по подозрения за корупция, търговия с влияние и присвояване на публични средства.

Рашида Дати беше член на Европейския парламент от 2009 до 2019 година като представител на основната дясна партия във Франция и през годините нееднократно е била обвинявана в търговия с влияние.

Обвиненията, че е лобирала в полза на GDF Suez, за първи път се появиха във френските медии през 2013 година, след което етичната комисия на Европейския парламент я подложи на проверка.

Разследващото телевизионно предаване „Complement d’Enquete“ и списание Nouvel Observateur подновиха тези обвинения през юни.

Дати се стреми да стане вторият пореден жена-кмет на френската столица на местните избори през март 2026 година.

Тя се надява да наследи социалистическия кмет Ан Идалго, на 66 години, която ще се оттегли след два мандата на поста.