Частен самолет се разби днес на регионално летище в щата Северна Каролина, използвано от отбори от американските автомобилни серии НАСКАР и компании от списъка "Форчън 500" (Fortune 500), като избухна голям пожар и се съобщава за няколко загинали, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.
"Мога да потвърдя, че има жертви", заяви шерифът на окръг Айърдел Дарън Кембъл, макар че отказа да посочи колко са те.
🚨 TRAGIC CRASH IN NORTH CAROLINA: Plane owned by NASCAR legend & Hurricane Helene hero Greg Biffle bursts into flames on the runway. 😱— Arshad (@im__Arshu) December 18, 2025
The man who flew hundreds of rescue missions now at the center of this disaster.
Praying hard for Greg his family and everyone involved. 🙏… pic.twitter.com/5fpBw6wj0a
Самолетът "Чесна Си-550" (Cessna C550) се е разбил при опит за кацане на регионалното летище "Стейтсвил", на около 72 километра северно от град Шарлът, най-големия град в щата Северна Каролина, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА).
Националния борд за транспортна безопасност (National Transportation Safety Board - NTSB) и ФАА провеждат разследване по случая.
Метеоролози съобщават, че по време на катастрофата на мястото е имало облаци и слаби превалявания.
Според сайта за проследяване на полети "FlightAware" самолетът е излетял от летището малко след 10:00 ч. тази сутрин местно време (17:00 ч. българско), но след това се е върнал и се е опитал да кацне.
NASCAR has lost a leader and a humanitarian.— Motorsport (@Motorsport) December 18, 2025
Greg Biffle has died in a plane crash in North Carolina at the age of 55. Our thoughts are with his family and loved ones. pic.twitter.com/RsNmAzJB4J
Самолетът е трябвало да лети по-късно от Сарасота, щата Флорида, до международното летище "Трежър Кей" на Бахамите, преди да се върне във Форт Лодърдейл, щата Флорида, и след това отново в Стейтсвил до вечерта, сочат данни от летателния план.